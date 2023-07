Toeristische ondernemers verrast door versnelde invoer van verblijfsbelasting in Laarbeek

AARLE-RIXTEL - Onder Laarbeekse ondernemers die overnachtingen aanbieden, is onrust ontstaan over het voornemen om per 1 januari 2024 versneld een verblijfsbelasting in te voeren. Met name de manier waarop erover is gecommuniceerd, steekt.