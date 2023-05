TOP Oss speelt bij FC Dordrecht ‘de eerste klimaatneutrale wedstrijd van Nederland’

Oorlog in Oekraïne drukt kas, ook in Oosterhout: ‘Maar blijven bouwen en vooral slim investeren’

OOSTERHOUT - Oosterhout, en vrijwel alle gemeenten in het land, staan voor uitdagende tijden. Hoge energiekosten en inflatie en achterblijvende Rijksgelden. ,,Het is spannend voor onze gemeente, de burgers en ondernemers. Maar we kijken vooral wat we wel kunnen doen.”