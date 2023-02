TOP Oss-trainer blikt terug op eigen derby-herinnering: ‘Niet netjes, maar de fans vonden het prachtig’

Bij TOP Oss zijn vrijdagavond alle middelen geheiligd om drie punten over de streep te trekken tegen buurman FC Den Bosch. Het sentiment rondom de wedstrijd speelt daarin een grote rol, maar de Ossenaren hebben de punten ook simpelweg keihard nodig om niet nog verder achterop te raken in de KKD.

Onderlinge duels met FC Den Bosch, TOP Oss-trainer Marcel van der Sloot bewaart er zelf mooie herinneringen aan. ,,In m’n eerste derby als speler scoorde ik en kreeg ik in de negentigste minuut rood vanwege natrappen. Dat was niet netjes, maar de supporters vonden het prachtig. Ik ging als een held het veld af.” De coach bestempelt de derby zonder twijfel als ‘wedstrijd van het jaar’, zowel voor spelers als supporters. ,,Wat me ook bijblijft is een bekerwedstrijd, die wonnen we na verlenging. Dat was het begin van een mooi bekeravontuur die eindigde in het Philips Stadion.”

Niet alleen met TOP speelde Van der Sloot belangrijke wedstrijden tegen FC Den Bosch. Voordat hij naar TOP kwam, promoveerde de huidig oefenmeester met RBC in de nacompetitie ten koste van Den Bosch naar de eredivisie. Hij scoorde in die wedstrijd, waardoor Den Bosch degradeerde. Hierdoor werd hij bij zijn entree in Oss al als held onthaald. De rivaliteit tussen de supporters is groot, want tijdens een vriendschappelijke wedstrijd in Berghem zei een supporter ooit tegen hem - met een knipoog - dat hij de benen van Van der Sloot zou breken als hij naar Den Bosch zou gaan.

Sportief

Er staat genoeg op het spel dus vanavond, ook sportief natuurlijk. Mocht de derby van vanavond uitmonden in een gelijkspel of nederlaag, dan dreigt TOP Oss in een soort van niemandsland te belanden in de Keuken Kampioen Divisie. ,,En dat wil niemand’’, weet ook Van der Sloot, die vrijdagavond in principe voor de laatste keer als eindverantwoordelijke op de bank zit bij TOP. ,,Een wedstrijd tegen Den Bosch wil je natuurlijk altijd winnen, maar wij kijken zeker ook naar de ranglijst", aldus de coach.

Ondanks dat de punten de afgelopen weken achterbleven, ziet Van der Sloot een goede ontwikkeling bij zijn ploeg. ,,Ik zie steeds meer de echte wil om te winnen en we laten zien dominant te kunnen zijn op de helft van de tegenstander. En als het voetballend even niet lukt, dan knokken we ons in een wedstrijd. Dat geeft vertrouwen.”

Versterkingen

Ook de winterse versterkingen bieden perspectief. Afgelopen dinsdag kwamen op de laatste dag van de transferwindow verdediger Vasilios Pavlidis (AZ, huur) en de multifunctionele aanvaller Thijs van Leeuwen (FC Twente, definitief) naar TOP, dat zich eerder al versterkte met linksbuiten Bradly van Hoeven. Ook keeper Job Schuurman sluit na een revalidatieperiode bij de club definitief aan. ,,Gerichte versterkingen’’, schetst Van der Sloot.

Nog een positieve bijkomstigheid is het aanblijven van spits Kay Tejan. Een transfer bleef uit voor de aanvaller, waardoor hij het komende half jaar ‘gewoon’ het shirt van TOP Oss draagt en naar verwachting minuten gaat maken in de derby. Van der Sloot vindt dat zijn ploeg er door de versterkingen beter voor staat dan een paar weken geleden, maar beseft ook dat er tot nu toe te weinig punten zijn gehaald. Het doel voor de rest van het seizoen? ,,Wij willen nog veel wedstrijden gaan winnen en in ieder geval wegkomen uit de onderste regionen.”