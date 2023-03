TOP Oss vermaakt niet, maar ziet wel aantal spelers terugkeren tijdens late nederlaag tegen Telstar

Zeventien automobi­lis­ten aangehou­den bij grote verkeers­con­tro­le na Masters of Hardcore in Den Bosch

DEN BOSCH - Op de Rietveldenweg in Den Bosch vond zaterdag een grote verkeerscontrole plaats na afloop van het evenement Masters of Hardcore in de Brabanthallen. Daarbij werden vijftien automobilisten aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs en twee andere bestuurders werden opgepakt voor rijden onder invloed van drugs én alcohol.