TOP Oss zint op sportieve wraak tegen FC Eindhoven: ‘We moesten de vinger wel op de zere plek leggen’

Wels blikt nog eens terug op die zeven zwakke minuten in De Geusselt. ,,Als ploeg vielen we tactisch uit elkaar en daardoor ontstonden ruimtes op het veld”, begint de hoofdtrainer. ,,Je moet als collectief blijven presteren en handelen. Als dat kan, in goede tijden en slechte tijden, ligt daar een stabiele basis en dan kunnen we als team competitief zijn.”

Hij legt uit hoe dat tijdens een bespreking gaat. ,,Goh, deze tegenstander doet nu dit en we zien dat in jouw rug iemand diepgaat. Heb je hem gezien, is er gecoacht, is er onderlinge samenwerking, kantelen we als ploeg? Dit moet je bespreken en analyseren. Dat gaat in een opbouwende sfeer, niet in een verwijtende sfeer. Dat kan alleen als mensen wegwerpgebaren maken of stoppen met lopen, maar dat was niet het geval bij MVV.”