Topless boerenbabes wassen tractors: 'Ik ben extra door de blub gereden'

Mogelijk slachtoffer zedenmisdrijf belde half naakt aan bij woning

8 september BREDA - Het Bredase meisje dat mogelijk slachtoffer is geworden van een zedenmisdrijf in het plaatselijke Van Sonsbeeckpark belde rond 5.00 uur in de nacht van woensdag op donderdag half naakt aan bij een woning aan de Willem-Alexanderstraat. Zij is daar opgevangen door de bewoners die vervolgens haar moeder hebben gewaarschuwd.