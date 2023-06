Tractorbestuurder rijdt tegen gasmeterkast aan en veroorzaakt onbedoeld gaslek, woning ontruimd

Megen maakt zich op voor Lulboompop, met echt huwelijk

MEGEN - Het belooft een bijzondere opening te worden dit jaar op muziekfestival Lulboompop in Megen. Om half drie treedt Niels de Graauw met zijn Sabine in het huwelijk. En nee, dat is geen geintje, maar een heuse trouwerij, voor het echie dus. De eerste dag van het tweedaagse festival heeft dan ook als ondertitel Dag van de Liefde van de organisatie meegekregen. En iedereen die op het festivalterrein is heeft vrije toegang tot de plechtigheid.