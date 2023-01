Trainer Hans van Dijk stopt na dit seizoen bij Tachos

De handballers van Red-Rag Tachos maken zich niet al te veel illusies over het aantal nog te behalen winstpunten in de BENE-league. De Waalwijkers staan voorlaatste en zullen zich moeten zien te handhaven. Lukt dat, dan is coach Hans van Dijk er volgend seizoen in ieder geval niet meer bij.

Van Dijk liet het bestuur van Tachos tijdens een tussentijdse evaluatie onlangs weten dat hij aan het eind van het seizoen stopt. ,,De afgelopen twee jaar waren fantastisch met het behaalde kampioenschap in de eredivisie en daarmee ook de stap naar het hoogste niveau in de Benelux. Het is een prachtige ervaring dat we ons nu met de handbaltop kunnen meten. Daar genieten we volop van. De combinatie van hard werken, plezier maken en alles geven op zaterdag samen met deze fantastische spelersgroep was en is bijzonder. In één woord zelfs uniek en dat is ook de reden dat ik stop. Deze twee jaar zijn nauwelijks nog te overtreffen. Mooier gaat het niet worden. Dan kun je beter nu stoppen.”

Van Dijk weet nog niet wat hij na Tachos gaat doen: ,,Ik kijk wel wat er op me af komt. Misschien komt er wel een andere mooie club, maar als dat niet gebeurt kan het ook zo maar zijn dat het een sabbatical wordt.”

Tachos kan nu volgens Van Dijk ook op tijd op zoek naar een opvolger: ,,Er ligt een prima basis met een hechte groep waar goed op voortgebouwd kan worden. We gaan er in de tweede seizoenshelft volle bak tegenaan. Nu nog vier wedstrijden in het resterende gedeelte van de BENE-League-competitie en daarna vanaf begin maart de Handbal NL-League. We gaan vol voor lijfsbehoud. Het zal moeilijk worden om een ploeg onder ons te houden, maar als we laatste eindigen dan kunnen we er nog in blijven via de play-downs tegen de eredivisiekampioen. Normaal gesproken draait het daar op uit. Zo realistisch moeten we wel zijn. Nu is het zaak te zorgen dat we er klaar voor zijn.”

Zaterdagavond verloor Tachos met 36-26 van Sporting Pelt. De bezoekers speelden een prima eerste helft en wisten het verschil met de veel hoger genoteerde Belgen bij rust te beperken tot slechts één doelpunt: 17-16. Ook in de tweede helft zette Tachos het sterke optreden door. Tot tien minuten voor tijd zaten de Waalwijkers nog goed in de wedstrijd. Van Dijk: ,,Toen stonden we nog steeds maar drie goals achter. Maar daarna was de pijp leeg en konden we het niet meer bolwerken. De ploeg heeft keihard geknokt en goed gespeeld. Daarom mogen we heel trots zijn op deze prestatie.”