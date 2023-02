Tranen met tuiten voor café D’n Boer in Boxtel

Veel plezier maken. Dat staat natuurlijk voorop in Indegat. Maar je mag ook best verdrietig zijn. Dat bewijzen de tranen met tuiten bij buurtvereniging 't Bultje in Zandvliet. Want daar zijn ze erg verdrietig dat dit jaar de exploitanten van hun favoriete café D’n Boer er voorgoed de pannen op gooien. De leden van ’t Bultje droegen dan ook een cafébar als begrafenis-baar met zich mee. Onderweg mocht het publiek in een gastenboek schrijven. Dat krijgen de uitbaters Jolanda en Harrie van Erp aan het einde van de carnaval als aandenken.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Het luchtkasteel van de Fredtjes. © Domien van der Meijden/BD

Boxtel had dit jaar een stuk of twintig groepen (loopgroepen en wagens). Sommige meldden zich op het allerlaatste moment nog spontaan aan. Zoals de Fredtjes. Rond elf voor twaalf werd besloten om mee te doen. En zij staken prins carnaval een hart onder de riem. Want die heeft momenteel geen onderkomen. ,,Onze prins hè nie veul, zun hofpaleis is een luchtkasteel”, prijkte er op het kasteel, terwijl de Fredtjes zichzelf tot wolken hadden omgedoopt.

Regen blijft uit, geen natte krant

Ingrid, Rian en Jeannine, drie dames die al meer dan tien jaar meedoen als loopgroepje, waren in de krantenwereld gedoken. ,,Natuurlijk omdat het ‘Boxtels Krèntje’ 75 jaar bestond. Maar dat feest was eerder. Want door corona konden we toen niet lopen. Daarom nu maar. Een beetje oud nieuws dus. Maar zo promoten we elk jaar een ander onderwerp in Indegat. Zoals Stapelen of de Bloedprocessie. Gelukkig regent het niet. Want anders voelen we ons net een natte krant”, grappen ze, terwijl ze ‘krèntjes’ uitdelen.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm Alles op Alles van Buurtschap West. © Domien van der Meijden/BD

Buurtschap West zette ‘Alles op alles’ om er een mooie optocht van te maken. Met een grote hengel-eend en heel kleurige wagens en dito lopers, ging dat wel lukken. Een andere praalwagen gaf ‘Ind vur allen, allen vur Ind’ vorm met een kleurige wereldbol vol Indjes. Op de bol was te zien dat het ‘Indevirus’ de hele wereld over gaat.

CV Gin Verstand liet met haar praalwagen vooral de plaatselijke trots horen met alle succesvolle Boxtelse carnavalsliedjes, zoals die van OneTwoTrio, Jan Biggel en de Dorini’s. Als een meezingcarrousel trok Gin Verstand door de straten en dat werkte aanstekelijk bij het publiek.

Tekst loopt door onder de foto

Volledig scherm CV Gin Verstand met allemaal Boxtelse carnavalsmuzikanten. © Domien van der Meijden/BD

Na de optocht kwam de hele Inde-bènde op de Markt bij elkaar. Daar werd op het balkon van café ’t Hart van Boxtel de prijsuitreiking gedaan.

Volledig scherm Het Indegatvirus gaat de wereld over. © Domien van der Meijden/BD