Tranen vloeien bij afscheid van doodgestoken Anouk den Dekker

,,Is er een trouwerij?”, vraagt een vrouw dinsdagochtend. ,,Welke prinses gaat hier zo instappen?” Ze wijst naar de grote witte koets met twee witte paarden die voor zalencentrum De Kentering in Rosmalen staat. Ondertussen maakt een oma foto's van haar kleinzoon die voor de paarden staat.



Was het maar zo’n feest. Was er maar een stralende prinses die in gaat stappen. Nee, de koets staat er om de kist van Anouk te vervoeren naar haar laatste rustplaats. Dat gebeurt zodra de afscheidsdienst in De Kentering is afgelopen.