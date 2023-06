Transferzomer in Tilburg: wat gaat er gebeuren met de huidige Willem II-selectie?

Geen B&B meer in nieuwe paraplu­hooi­ber­gen: mogen de bestaande wel blijven?

SINT-MICHIELSGESTEL - Mensen die nu nog met het idee rondlopen om een parapluhooiberg in het buitengebied van Berlicum of Middelrode te bouwen én daar bijvoorbeeld een bed and breakfast in willen beginnen, die hebben vette pech. De regels zijn aangescherpt. Moeten bezitters van een B&B in een parapluhooiberg de boel afbreken? Hoe zit dat nu precies?