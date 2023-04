Trappistenbrouwerij De Kievit viert jubileum met nieuw ’genotsbiertje’

België is meer dan bier en benzine: de buren nodigen Nederlan­der zondag uit op deze vijf plekken in Ravels

POPPEL/RAVELS - Erfgoeddag in Ravels: een perfecte aanleiding om zondag meer te weten te komen over de buren. Het schijnt ook dat Brabanders net Belgen zijn, al is daar niet veel van te merken in het Poppel van de goedkope benzine en de ruime bierkeuze.