Treinen tussen Breda en Lage Zwaluwe rijden weer

Vlierden is weer blij met De Bikkels dat nu Bospark De Peel heet: ‘Roompot heeft zich goed aan zijn belofte gehouden’

VLIERDEN – Inwoners in Vlierden zijn positief gestemd over het vernieuwde Bospark De Peel (voorheen De Bikkels), zo bleek zondag tijdens het Peelfestijn op het park. ,,In het verleden was het heel doods, maar nu leeft het park weer. Het is helemaal opgefrist.”