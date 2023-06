Triatleten duiken in Oud Gastel al vroeg de Roosendaalse Vliet in

Het laatste weekeinde juni is traditiegetrouw gereserveerd voor twee aloude West-Brabantse sportevenementen. Zaterdag staat voor de 37ste keer de sterk bezette Eenderde triatlon van Oud Gastel op het programma. Een dag later is het de beurt aan de hardlopers in de 40-jarige Halve Marathon van Roosendaal.