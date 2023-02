Trommelaeren tijdelijk weg van Nieuwe Markt

Het dak van de Galerijflat, waar het kunstwerk op is gemonteerd, wordt de komende tijd vervangen door eigenaar Metterwoon. Voor die werkzaamheden staan de negentien beelden van elk twee meter hoog in de weg.

Muziekkorps

Het kunstwerk van Leon Vermunt, in 2009 geplaatst, is een eerbetoon aan het Roosendaalse muziekkorps dat in de jaren vijftig en zestig door heel West-Europa optrad en in 1958 en 1962 zelfs kampioen werd op het Wereld Muziek Concours in Kerkrade. In 1970 hield het korps op te bestaan.