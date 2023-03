Trots als een pauw sloeg ik de triangel aan

Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks krijgt onze redactie meerdere bijdragen binnen.

Wat een vreugde is het om uitbundig mee te zingen. Zo verheug ik mij op het Breda Jazz Festival en de Tranen van Van Cooth. Dan zing ik uit volle borst mee en hoort niemand dat ik geen toon kan houden! Dat brengt mij terug naar mijn jeugd waar onze muzikale talenten werden ontwikkeld.

Hele koor zong vals

In de zesde klas (huidige groep 8) mochten we meezingen met de kinder-kerst-mis. Met z’n allen op het grote koor. Wat was ik trots. De juffrouw had me wel wat achteraan gezet, ondanks dat ik nagenoeg de kleinste van de klas was. Och dat vond ik niet zó erg, ik keek gewoon tussen de anderen door. Mijn borst zwol op en uitbundig zong ik mee. Zo hard dat iedereen ‘volgde’, en dus het hele koor vals zong. Wat zullen de toehoorders pijn aan hun oren hebben gehad...

Quote Ik schrok toen de juf een keer hard op mijn tafeltje sloeg...

Onze juffrouw kwam voor een dilemma te staan, want ze had ons opgegeven voor een zangwedstrijd op de radio. Daar hadden wij allemaal erg veel zin in. Ik deed erg mijn best en schrok toen de juf een keer hard op mijn tafeltje sloeg… De keer erop presenteerde ze een triangel, omdat dit instrument in het lied moest worden aangeslagen. We mochten allemaal een keer proberen en hoera, ik was veruit de beste.

Het repeteren ging door en vlijtig sloeg ik drie keer in het lied de triangel aan. Maar als ik meezong klonk dat minder goed, dus... Bij de uitvoering stond ik nu vooraan dicht bij de microfoon om de triangel goed hoorbaar te maken. Ik was zo trots als een pauw en als je de opname terugluistert is het goed hoorbaar: Mijn triangel-talent!

José Gijsbers,

Breda



Uw bijdrage als gastschrijver in de krant? Schrijven voor een krant over een bijzondere gebeurtenis in het dagelijks leven: veel mensen dromen ervan. Onze pagina MIJN BN DeStem maakt het mogelijk en biedt lezers een podium in de krant. Wekelijks selecteren wij enkele inzendingen voor plaatsing in onze krant en online. U kunt uw bijdrage, maximaal 350 woorden, sturen naar: mijnbndestem@bndestem.nl