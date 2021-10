Truck knalt op half op weg geparkeerde vrachtwagen: gewonde chauffeur klimt zelf uit cabine

De gewonde chauffeur is een man uit Boxtel. Hij wist zelfs uit de cabine van zijn vrachtwagen te klimmen en is daarna door ambulancepersoneel gestabiliseerd en naar het ziekenhuis in Nijmegen gebracht.



De andere bestuurder bleef ongedeerd. Het betrof een buitenlandse chauffeur die met zijn vrachtwagen half op de weg en vluchtstrook stilstond. De man is door de politie meegenomen voor een verklaring.



De weg lag vol met aardappels die uit een vrachtwagen zijn gevallen. Inmiddels is de weg, die tot een uur of 5.00 uur afgesloten bleef, weer vrijgemaakt. Verkeersspecialisten van de politie deden onderzoek naar het ongeluk.