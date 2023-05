Truckerscafé De Oude Ketting is bijzonder door zo gewoon te zijn: ‘De chauffeurs zijn onderweg, dit is hun thuis’

Jubileum­boek TBL haalt moppentap­pen­de leraren als De Stoeb uit de vergetel­heid

OSS – Het ligt er: het jubileumboek over honderd jaar Titus Brandsmalyceum. Geschiedenisdocent Peet Kappen beschreef de historie van de roemrijke middelbare school van Oss. ,,Van de polarisatie in de jaren 70 is weinig meer over.”