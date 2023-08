Truckfestijn Waalwijk gered, strengere regels nekken dit evenement niet: ‘We hebben de vergunning!’

Bloemen gelegd voor 19-jarige man uit Bladel die omkwam bij ongeval in Hulsel

HULSEL - Bloemen en kaarsen zijn neergelegd op de plek waar in de nacht van maandag op dinsdag een 19-jarige man uit Bladel in zijn auto tegen meerdere bomen botste. Dat gebeurde op de Bladelsedijk in Hulsel.