BOEKEL - Het was weer vanouds uitpakken. Als een warme douche werd zaterdagavond een potpourri van koddige creaties, schattige dansacts en muzikale hoogstandjes uitgestrooid over de gretige bezoekers in Nia Domo. Boekel had weer zin in de pronkzittingen. Vijf avonden waren in mum van tijd uitgekocht. Met een hoofdrol voor De Hofzangers, als vanouds, maar toch anders.

De vulling van de elf acts was soms pikant, goed gebakken en smakelijk. Als smaakmaker waren de Kletsende Koppen efkes in Boekel. Ze hadden gelijk in de gaten dat de Zuidwand handenvol geld kostte. De beeldvorming, die werd geshowd was het bewijs. Rob van Doren en Richard van de Horst hadden wel vertrouwen in burgemeester Caroline van den Elsen. ,,Wat een skôn vrouwke is dat.”

Prachtig gekleed

Ook mooi en verrassend waren de prachtig geklede en schattige Mini-trappers, de ritmische Knollentrappers en de ervaren Dansgarde. De drieëndertig danseressen ontvingen vertederende complimenten tijdens de showdans Op safari naar Afrika, toen ze oog in oog stonden met leeuwen en slingerende apen. Dat belooft nog wat voor de toekomst.

In Nia Domo in Boekel wordt zaterdagavond de pronkzitting van de Knollekes gehouden met Showdans.

Carlo van Hout ontving de 24 rozen als verdienstelijk Boekelaar. Zo haalde hij achtenzestig Oekraïners naar Boekel, was 25 jaar Zwarte Piet, actief bij Joepiedagen, Kids Day en oprichters van diverse bands.

Ad van de Elzen is volgens zijn fans een echte dijenkletser en als soort decorstuk vaste prik op de avond. Hij/zij besloot naar First Date restaurant te gaan. Date Henri van de Broek vond Ad/Janine een spetter met haar blonde krullen en korte rok.

,,Wat sex on the beach? Zullen eerst wat drinken? Ben jij van middelbare leeftijd, ik had je twee jaar jonger geschat. Wat mooi! We hebben een klik, we houden allebei van hagelslag.” Uiteindelijk was er geen klik. Als prins op het witte paard was prins Tim dat ook niet. ,,Die fazanten veren schrikken mijn hondje af.”

In Nia Domo in Boekel werd zaterdagavond de pronkzitting van de Knollekes gehouden De Hofzangers net een serieus moment. Eén van de Hofzangers is weggevallen.

Tussen al die vrolijkheid was een moment van ontroering en stilte. De vijf Hofzangers besloten tot versterking met Vincent van Sleeuwen. Toen een maand later bekend werd dat Hofzanger Hein van den Elzen niet meer in staat was om op te treden. En dat na 37 jaar. Als eerbetoon zong de groep het emotionele lied: ,,Je zingt niet meer bij ons met jouw mooie stem. Het is over en voorbij. Het was zo plots, dat jij dat overkwam. Het zal nooit meer hetzelfde zijn.”