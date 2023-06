Twee boerendorpen vechten voor promotie: over de uitzonderlijke seizoenen van ONDO en SVSH

Parkmana­ger moet De Stok veiliger maken: ‘We hebben een flink wensen­lijst­je’

ROOSENDAAL - Als de avond is gevallen, is het er vaak onguur. Door drugs, straatracers, inbraken en prostitutie is De Stok in het donker geen fijne plek. Een parkmanager moet daar een einde aan maken: ,,Het is dringend nodig.”