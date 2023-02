Twee mannen slopen hotelkamers in Made, één van hen plast midden in een supermarkt

MADE - Twee mannen hebben zich maandag en dinsdag flink misdragen in Made. Het duo sloopte twee hotelkamers en één van hen plaste midden in een supermarkt. Daarnaast hadden ze flink wat harddrugs bij zich.

Maandag verbleven de twee mannen in hotel ’t Trefpunt in Made. In hun kamer werd de volledige inboedel vernield waarna het tweetal de benen nam. Hun bizarre tocht werd voortgezet in een supermarkt waar één van hen ongegeneerd midden in de winkel plaste.

De twee boekten vervolgens een kamer in het Fletcher Hotel in Made. Intussen herkenden wijkagenten hun auto waardoor ze wisten dat ze hier verbleven. Ook hier was de hotelkamer volledig vernield.

Eén verdachte bekend bij politie

Beide mannen zijn in het Fletcher Hotel aangehouden. Eén van hen werd snel herkend. Hij wordt in de politiesystemen gelinkt aan de diefstal van een bankpas.

In de kamer in het Fletcher Hotel vond de politie meerdere zakjes harddrugs. Bij de controle van de auto van de twee werd nog meer drugs gevonden. De drugs en de auto zijn in beslag genomen. De twee mannen zitten vast en de recherche zal zich over hun zaak buigen.