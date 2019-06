Twee militairen naar ziekenhuis om hittestuwing tijdens training, vijfkamp afgelast

Tweede keer

Het is de tweede keer in een week tijd dat militairen gewond raken tijdens een training in Nederland. Vorige week werden in Ossendrecht veertien aspirant-militairen geraakt door de bliksem. Eén van hen raakte ernstig gewond.



Een maand geleden nog kwam onderzoeksprogramma Zembla met een uitzending over hittestress bij militairen, waaruit bleek dat grote fouten binnen Defensie hebben geleid tot incidenten met ernstig letsel.



In 2016 kwam een marechaussee in opleiding Kelvin Bosman (20) om het leven. Leidinggevenden zouden onvoldoende kennis hebben over het voorkomen van hitteletsel. Kleding is niet aangepast, terwijl dat volgens richtlijnen wel had gemoeten.



In dit nieuwste geval droegen militairen geen zwaar uniform, maar een gewone hardloop-outfit, zo stelt de woordvoerder. Het is nog niet zeker of er een onderzoek komt naar het incident.