Twee minderjarigen schoppen en slaan mannen in Zevenbergen, melden zich bij politie na tonen beelden

Beelden getoond

Van de mishandeling zijn geen beelden, maar het tweetal is vermoedelijk gefilmd in een supermarkt. Vorige week maandag werden zij onherkenbaar in beeld gebracht in de uitzending van Bureau Brabant. Ze kregen een week de tijd, waarna ze herkenbaar in beeld zouden worden gebracht. Daarop hebben zij zich woensdag via hun advocaat gemeld. De recherche hoort hen vandaag in het onderzoek naar de mishandelingen.