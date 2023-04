Twee nieuwe spelers voor Tilburg Trappers

Tilburg Trappers sleept er na geweldige comeback een vierde duel uit tegen Rosenheim

Tilburg Trappers leek zondagmiddag dood en begraven in de play-offs. De ploeg van Doug Mason had al twee keer verloren van Starbulls Rosenheim en stond in Zuid-Duitsland met 3-1 achter na twee periodes. Maar het kwam op wonderbaarlijke wijze toch nog goed: 3-4.