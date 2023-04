Twee persfotografen opgepakt bij drugslab in Vinkel: ‘Probeerden dichterbij te komen, ondanks afzetting’

Inboedel van de Kei in Reusel staat te koop: ‘De mail ontplofte zowat’

REUSEL - Een stoel uit de ontvangstruimte of de verlichting uit de theaterzaal: de inventaris van Cultureel Centrum de Kei staat te koop en daar is al veel animo voor. Vanaf 15 mei beginnen daar de sloopwerkzaamheden in verband met de nieuwbouw.