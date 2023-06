Twee personen aangehouden na woningbrandje in Breda, politie vermoedt opzet

Dronken vrouw uit Goirle (30) probeert terras­stoel naar bikers te gooien tijdens ruzie in Tilburg

TILBURG - Een 30-jarige dronken vrouw uit Goirle is in de nacht van vrijdag op zaterdag aangehouden bij een ruzie op de Heuvelring in Tilburg. Dat gebeurde nadat ze probeerde een terrasstoel naar een paar bikers te gooien.