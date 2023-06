Twee personen naar ziekenhuis na contact met bioslib in zuiveringsinstallatie Sleeuwijk

Toch streep door Opera op de Parade in Den Bosch vanwege slechte weer: ‘Doorgaan is onverant­woord’

DEN BOSCH - De Opera op de Parade in Den Bosch gaat donderdagavond niet door. Met het aanhoudende slechte weer is het volgens de organisatie onverantwoord voor muzikanten én toeschouwers. ,,Het podium zou te glad worden en toeschouwers uren in de regen, dat kan ook niet.”