Twee vrachtwagens botsen op elkaar op A58

Open dag bij voorberei­ding openlucht­voor­stel­ling Elisabeth, de Rebelse Roos in Casteren

CASTEREN - Elisabeth, de Rebelse Roos is een meeslepend verhaal uit de 13e eeuw dat eind juni en begin juli in Casteren in een aantal openluchtvoorstellingen wordt uitgevoerd. Het toneelstuk is gebaseerd op het leven van Elisabeth von Thüringen, een Hongaarse prinses.