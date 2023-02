Tilburg geeft een euro per inwoner voor slachtof­fers in Turkije en Syrië: 227.874 euro naar giro 555

TILBURG - De gemeente Tilburg doneert 227.874 euro aan giro 555. Dat is per inwoner een euro, het geld gaat naar de hulporganisaties die de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië helpen.

13:30