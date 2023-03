Tweede Leeven bij Tejatergroep Gemert!

Oud C­SU-kan­toor Uden wordt glimmend wooncom­plex voor 37 huurders

UDEN – Decennialang was het de opvallende thuisbasis van schoonmaakbedrijf CSU, volgend jaar wonen er 21 huurders in het voormalige kantoorpand aan de Veghelsedijk in Uden. In een latere fase volgen er nog meer als ook het achterliggende bedrijfsgedeelte wordt verbouwd.