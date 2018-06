Tweede liquidatie in korte tijd schokt Osse kampwereldje

In Oss doodgescho­ten man is 30-jarige Peter Netten

4 juni OSS – De man die zondagnacht is doodgeschoten voor het woonwagenkamp aan de Hoogheuvelstraat in Oss, is de 30-jarige Ossenaar Peter Netten. Dat bevestigen meerdere betrouwbare bronnen tegenover het Brabants Dagblad.