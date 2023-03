Twijfels over uitbreidingsplan voor deeg- en koekjesfabriek in Wijk en Aalburg

Belaagd door zwammen: laatste uur lijkt geslagen voor kastanjes Baroniel­aan Breda

BREDA - De dagen van de vier monumentale kastanjes die de rotonde van de Baronielaan in Breda sieren lijken te zijn geteld. De bomen worden belaagd door allerlei zwammen en de vraag is of ze nog wel veilig genoeg zijn om ze voor het straatbeeld te behouden.