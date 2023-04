Twins moet ‘Twins 2.0' worden dit seizoen: ‘Ik ga schoffies kweken’

video Tanis doet wereldre­cord­po­ging grootste gummybeer gieten

OOSTERHOUT - Vanaf 11 april start een poging het wereldrecord ‘grootste gummybeer gieten’ te verbeteren. Dit moet uiteindelijk leiden tot een gummybeer van circa 2 ½ x 2 x 1 meter. Een jurylid van het Guinness Book of Records maakt 14 april bekend of de poging geslaagd is