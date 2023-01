Uden moet eigen Holocaustverhalen blijven vertellen, ‘al boeit het veel jongeren echt niet’

Deze Bergenaren doen mee aan de grote optocht: ‘Oma heeft me met haar verhalen aangesto­ken’

BERGEN OP ZOOM - Dit jaar telt de vastenavendoptocht in Bergen op Zoom 57 deelnemers. Zij schreven zich zaterdagochtend in bij het Groot Arsenaal. Het zijn er iets meer dan in de laatste optochten in 2019 en 2020, toen deden er 53 mee. Wij spraken drie enthousiastelingen.

