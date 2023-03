UDI’19 durft weer te dromen na verrassende overwinning bij OSS’20, dat juist zenuwachtig naar onder kijkt

Hattrick van Leinders maar nipt genoeg voor winst Neerlandi­a'31, VVR pakt ik slotminu­ten toch drie punten

Naar eigen zeggen is Joas Leinders niet bezig met de stand van het Zilveren Schoen-klassement, maar de aanvaller van Neerlandia'31 deed wél weer goede zaken. Zijn hattrick tegen SAB was maar net genoeg voor een 4-3 zege. Bij WDS'19-VVR ging het achteraf vooral over wel of geen terugspeelbal die VVR uiteindelijk de zege opleverde.