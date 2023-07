U’hood moet jeugd meer bij dorpsleven betrekken: ‘Jammer dat ze binding met Ulvenhout verliezen’

Alle vragen zijn welkom op open dag van Islami­tisch Centrum Helmond: ‘Er is veel onduide­lijk­heid over het geloof’

HELMOND - De Turkse moskee had al een jaarlijkse open dag, voor de Stichting Islamitisch Centrum in Helmond was het gisteren voor het eerst. Met springkussens in het Weverspark, een barbecue en rondleidingen wist de gemeenschap menig buurtbewoner nieuwsgierig te maken.