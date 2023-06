Uitbreiding van opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen in Werkendam

Duikers vinden gestolen kluis vol waardevol­le persoonlij­ke spullen in het water in Lierop

LIEROP - Duikers van de politie hebben donderdag in het kanaal aan de Varenschutseweg in Lierop een volle kluis boven water gehaald. De kluis was buitgemaakt tijdens een woningbraak in Beek en Donk.