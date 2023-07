Bestuurder slaat vergeefs op de vlucht na eenzijdig ongeval bij Son en Breugel

SON EN BREUGEL - Een automobilist is in de nacht van zaterdag op zondag aangehouden, nadat hij na eenzijdig ongeval op de A50 bij Son en Breugel op de vlucht sloeg. Hij probeerde zich in het hoge gras te verstoppen, maar werd al snel aangehouden.