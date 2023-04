Uitslaande brand bij Axell Logistics op industrieterrein in Etten-Leur, deel van het pand stort in

Over de hele wereld verzorgt Magic FX uit Boxtel special effects: ‘Onze gouden confetti knalde de lucht in bij Max Verstappen’

BOXTEL - Ooit een show gezien van David Guetta, Adele, Armin van Buuren of Coldplay? Of de finish van de Formule 1, een wedstrijd in de Champions League of het WK voetbal? Dan is de kans honderd procent dat daarbij ‘wow-effecten’ van Magic FX uit Boxtel te zien waren. En vanaf nu met een ‘groen keurmerk.’