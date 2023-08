Uitstel voor proef met uitbreiding busverbinding Reusel-Tilburg; fout met aanvraag en te weinig chauffeurs

Door­braak in voorkomen nierfalen: onderzoek naar in vroeg stadium opsporen nierschade blijkt succes

Een onderzoek dat in het Amphia Ziekenhuis is gedaan naar het vroegtijdig opsporen van nierschade blijkt succesvol. De bereidheid om een simpele thuistest te ondergaan is groot. Snellere behandeling is hierdoor mogelijk waardoor nierfalen beter kan worden voorkomen. Een landelijk bevolkingsonderzoek is het uiteindelijke doel.