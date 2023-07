Uittip: Ga samen met John de Bever los op Breda in Concert

Cultuurzomer De zomer van Saskia Vugts: ‘Op vakantie kan ik genieten van een prinsessen­be­staan’

Portretschilder Saskia Vugts uit Vught exposeert tot eind augustus met haar vrije werken in Galerie Wolfsen in Aalborg, Denemarken. Daarnaast heeft ze haar eigen expositieruimte in interieurcentrum ETC Design Center Europe in Culemborg. Haar zomer bestaat uit een mix van culturele activiteiten en ontspanning.