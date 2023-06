Uitzendbedrijf grijpt mis bij huisvesting 250 arbeidsmigranten in Etten-Leur: concurrent kaapt pand weg

Ravage en grote drukte door ongeluk op Mid­den-Brabantweg bij Loon op Zand, man naar ziekenhuis

LOON OP ZAND - Door een ongeluk is er vrijdagochtend grote drukte ontstaan op de Midden-Brabantweg (N261) ter hoogte van Loon op Zand. Een busje is daar tegen de vangrail aan beland. De lading is op de weg terechtgekomen en dat zorgt voor een flinke ravage. Er liggen tientallen dozen op het asfalt. De bestuurder van de bestelbus is naar het ziekenhuis gebracht.