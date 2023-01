Unicum op het WK veldrijden: door afmeldingen Vos en Pidcock voor het eerst in historie beide titelhouders niet aan de start

Voor het eerst in de geschiedenis van het WK veldrijden staat zowel bij de mannen als bij de vrouwen elite de regerend wereldkampioen niet aan de start. Tom Pidcock en Marianne Vos ontbreken tijdens het WK in Hoogerheide.

Donderdag kwam het nieuws naar buiten dat achtvoudig wereldkampioene veldrijden Marianne Vos niet start in Hoogerheide. Een vernauwde bekkenslagader maakt een abrupt einde aan haar veldritseizoen en zorgt voor onzekerheid voor de rest van het jaar. ,,Het is ontzettend jammer dat het zo loopt. Ik had het heel graag anders gezien, maar behandeling en herstel hebben prioriteit om hopelijk zonder klachten het wegseizoen aan te vangen", liet de Brabantse optekenen in een persbericht.

Volgens haar ploegleider Jan Boven was het nieuws een mokerslag voor Vos. ,,Dit komt hard aan. Marianne is een echte winnaar. Echt een renster voor kampioenschappen. Ze fietst om te winnen. Niet dat ze fietsen niet leuk vindt, maar winnen hoort daar wel bij.’’

Hoogerheide

En dat terwijl Vos door de jaren heen juist hele goede herinneringen heeft aan Hoogerheide. Van alle acht haar wereldtitels in de cross behaalde ze er twee in Hoogerheide. In 2009 en in 2014. Overigens gaat de cross in Hoogerheide Vos nagenoeg altijd goed af. Van de negentien(!) keer dat Vos er al aan de start kwam, eindigde ze maar één keer buiten de top-7.

Titelverdediger bij de mannen

Op 1 januari van dit jaar liet Tom Pidcock al weten zijn titel niet te verdedigen bij de mannen. Het past niet in zijn trainingsschema richting het voorjaar, liet hij weten. Die opgegeven reden leidde tot veel kritiek. Onder andere organisatie-voorzitter Jan Prop liet in gesprek met BNDeStem weten het ‘onbegrijpelijk te vinden dat nota bene de titelverdediger het laat afweten’.

Ook voormalig wereldkampioen Richard Groenendaal uitte kritiek: ,,Pidcock hoort er als uittredend wereldkampioen bij. Je moet de handschoen dan opnemen, vind ik. Is er een héél omslachtig verhaal waarom hij drie weken later wel of niet op de weg kan rijden, of twijfelt hij omdat hij niet rechtstreeks door die mannen (Van Aert en Van der Poel) geklopt wil worden en zo zijn titel moet afgeven? Ik vind het heel jammer dat Pidcock het WK niet rijdt. Dat is een aderlating voor die wedstrijd", was Groenendaal hard voor de Brit in gesprek met Wielerflits.

Het WK Veldrijden begint precies over een week. Op vrijdag 3 februari wordt er afgetrapt met de Team Relay. Op 4 februari crossen o.a. de elite vrouwen en 5 februari o.a. de elite mannen.

