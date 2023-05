Unieke sloop in Breda: ‘Met deze elektrische sloopkracht, kun je 1200 jaar je telefoon opladen’

Het begin is er, maar D’n Hoef Lierop ziet dat ‘groene jeugdzorg’ nog veel weerstand moet overwinnen

LIEROP - Wat begon als een kleine therapiepraktijk met paarden is twintig jaar later een veelzijdig pedagogisch centrum. Bij D’n Hoef in Lierop beseffen ze zich dat de groene jeugdzorg in Nederland nog een lange weg heeft te gaan.