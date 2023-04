Unitas’30 haalt oude bekenden Achraf Chouiter en Danny Doan terug, club zet ingezette lijn voort

Lezersbrieven Mening | Het fietspad wordt ertussen­door geperst

Een helmplicht voor elektrische fietsen? De vraag is welk probleem er is en welk probleem we hiermee willen oplossen [BD.nl/opinie: ‘Een helmplicht voor elektrische fietsen is een verstandige maatregel’]. Mijns inziens is er sprake van een sterke toename van voertuigen op het fietspad doordat we meer zijn gaan fietsen. Op zich een hoopvolle ontwikkeling. Alleen lijkt het erop dat het toenemend gebruik van die fietspaden niet of onvoldoende heeft geleid tot aanpassingen in de infrastructuur. Zo zijn er CROW-richtlijnen die aangeven welke breedten fietspaden moeten hebben bij een gecombineerd gebruik van zowel snelle bromfietsers (< 45 km) als fietsers (3.00 meter). Die vereiste breedten worden vrijwel nergens toegepast binnen veel gemeenten. Ook is er een minimum breedte voor fietspaden, maar ook die regel wordt vaak met voeten getreden: het fietspad wordt ertussendoor geperst. Ook kun je constateren dat de putten ten behoeve van waterafvoer soms pal op het fietspad liggen. In combinatie met verschillende snelheden van fietsers onderling, brom- en snorfietsers is het vrij eenvoudig om vast te stellen dat dit wel problemen moet geven, zeker als de capaciteit van de fietspaden niet meegroeit met de toegenomen drukte. Deze ontwikkeling vereist een andere visie en aanpak van de gemeentelijke en provinciale overheid. Dus ook anders kijken naar de plek die we de auto in de samenleving hebben gegeven. Een helmplicht gaat het aantal ongelukken niet terugdringen en ik denk dat we dit juist wél willen. Maar zoiets vraagt een duidelijke keuze en lef. Kom op, gemeente en provincie!