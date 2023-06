Urenlang struinen op de vlooienmarkt: 7 x zo deden Bredanaars dat vroeger

De groene vingers van operatieas­sis­tent Carlijn jeuken: ‘Op de Bossche Markt zou ik geveltuin­tjes willen’

DEN BOSCH - Carlijn Krielaars (44) is operatieassistent met groene vingers. Die leveren haar de naam ‘De Groene Buurvrouw’ op, tevens de naam van haar kersvers verschenen boek over vergroenen in de stad. Boordevol praktische tips over onder andere geveltuintjes, balkonieren, boomspiegeltuintjes. Haar missie: minder tegels, meer vergroenen.