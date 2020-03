Vader (33) omgekomen gezin Etten-Leur opgepakt dankzij hulp voorbijgangers

updateETTEN-LEUR - De vader van het omgekomen gezin uit Etten-Leur, Onur K.(33), is dinsdagmiddag in Etten-Leur op straat aangehouden. Dat gebeurde dankzij een telefonische tip van een voorbijganger die de man rond 15.10 uur zag lopen op een viaduct.

Een tweede melder bleef de positie van de verdachte doorgeven waardoor de politie hem snel kon inrekenen. Dat bevestigt politiewoordvoerder Willem van Hooijdonk.



De politie zocht sinds zaterdagavond met man en macht naar de verdachte van het drama en riep daarbij de hulp van het publiek in. Toch is de aanhouding tamelijk onverwacht gebeurd.



Tot dinsdagmiddag leek er nog geen zicht op de verblijfplaats van de man te zijn. De politie had zelfs plannen om ‘s avonds bij Opsporing Verzocht landelijk aandacht te vragen voor het gezinsdrama en met name de verdwijning van de vader. Dat gaat niet door.

Filmpje

De recherche riep maandagavond in een Twitter-filmpje al getuigen op die vader Onur K. in de dagen voor de vermoedelijke viervoudige moord hebben gezien of gesproken.



,,We willen graag weten of er wat aan hem te merken was, hoe hij zich toen verplaatste, bijvoorbeeld op de fiets of met de auto, en waar hij graag vertoefde’’, zegt politiewoordvoerder Lieke van Avendonk.

Rustige indruk

Ook wilde de politie op dat moment nog graag meer horen over de route die de vader zaterdagavond aflegde van zijn woning aan de Dasseburcht naar het winkelcentrum aan het Van Bergenplein.



Daar is de man opgenomen door meerdere beveiligingscamera’s onder meer bij een cafetaria en een supermarkt. Hij maakte op beeld een heel rustige indruk.



Vanaf het Van Bergenplein ontbrak enkele dagen lang elk spoor van de man. Hoe hij zich heeft verplaatst en waar hij heeft overnacht en gegeten, is niet duidelijk. Vermoedelijk heeft de man geen mobieltje meegenomen want dat zou de politie snel op zijn spoor hebben gebracht.

‘Erg ziek’

Mogelijk zijn de vier gezinsleden, twee kinderen (2 en 6), hun moeder (31) en oma (64), vrijdag al om het leven zijn gebracht. Uit publicaties in Turkse media blijkt dat vader Onur zaterdagnamiddag een broer zou hebben gebeld met de mededeling dat zijn familieleden erg ziek waren en niet konden praten. Daarbij zou hij foto’s van hen hebben gestuurd.

‘Ze zijn allemaal dood’