Van de Champions League naar FC Den Bosch: voormalig talent van Arsenal krijgt een nieuwe kans

Hoogopge­sto­ken kapsels, vuurrode lippen en petticoats: Miss Pinup Benelux verkiezing brengt krachtige dames met een passie voor vintage bij elkaar

ROOSENDAAL - Zondagmiddag hartje Roosendaal. Bij een café verzamelen vroege carnavalsvierders en dweilbandjes zich voor de aftrap van het volksfeest. Even verderop in Tom’s Diner is ook een kleurrijk – vrouwelijk – gezelschap bijeen, maar dan voor de Miss Pinup Benelux verkiezing.

19:46