Van ‘doorn in het oog’ van de Piushaven naar nieuwbouw met parkjes: ‘Ik ga niet naar een bejaardenhuis!’

met video Moldaviër (48) aangehou­den na meldingen over vuurwapen in Heesch, grote tassen in auto onderzocht

HEESCH - De politie heeft vrijdagavond een 48-jarige man uit Moldavië aangehouden, omdat hij in Heesch mogelijk een vuurwapen bij zich had. Agenten kregen de informatie dat de man in bezit was van het wapen, waarop zijn auto met opvallende en onopvallende politiewagens gestopt werd.